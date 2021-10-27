Замглавы МИД Ирана обсудил ядерную сделку с представителем ЕС в Брюсселе

ТЕГЕРАН, 27 октября. /ТАСС/. Заместитель главы иранского МИД Али Багери провел в Брюсселе переговоры с заместителем генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС, координатором Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) Энрике Морой. Об этом сообщает в среду телерадиовещательная корпорация IRIB.

По ее информации, иранская сторона готова вернуться к переговорному процессу, посвященному полной отмене санкций со стороны США и нормализации торговых отношений Тегерана с миром. В ответ Иран может предоставить гарантии по своей ядерной программе, отмечает IRIB. Заседание двух сторон проходило в закрытом формате.

14 октября Багери провел в Тегеране переговоры с Морой, которые были посвящены возвращению к соблюдению СВПД. Стороны договорились продолжить консультации в Брюсселе.

21 сентября официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде заявил, что переговоры по восстановлению в полной мере действия ядерной сделки возобновятся в Вене в течение нескольких недель. По словам президента страны Эбрахима Раиси, Тегеран рассчитывает, что переговорный процесс приведет к снятию санкций с Ирана.