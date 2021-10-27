В Таджикистане заявили, что террористы активизируются возле границы с Афганистаном

ТЕГЕРАН, 27 октября. /ТАСС/. Террористы в северных районах Афганистана, граничащих с Таджикистаном, активизируют свою деятельность. Об этом заявил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин в среду, выступая на проходящей в Тегеране министерской встрече стран - соседей Афганистана (Россия, Китай, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан).

"В то же время [происходит] усиление деятельности террористических групп в северных провинциях Афганистана, особенно в тех местностях, которые граничат с нашей страной, - сказал глава МИД. - Вовлечение в террористические группы, действующие на территории Афганистана, граждан из стран региона, побуждает нас принять совместные усилия для устранения возможных угроз и опасностей".

Мухриддин подчеркнул, что Таджикистан не намерен признавать правительство в Кабуле, "которое пришло к власти путем силы, без учета мнения всего народа, в том числе других этнических групп". "Таджики должны занимать места в новом правительстве, так как они составляют 46% от общего населения страны", - заявил он.

Министр выразил опасение, что равнодушие мирового сообщества к ситуации в Афганистане может привести к "новой продолжительной гражданской войне". "Таджикистан призывает мировое сообщество как можно скорее предпринять усилия для обеспечения мира и стабильности в Афганистане, нормализации сложной политической ситуации в стране путем переговоров", - отметил он.

Первая встреча стран - соседей Афганистана прошла 8 сентября в режиме онлайн. В ходе нынешнего мероприятия, проходящего в Тегеране, стороны планируют сконцентрировать свои усилия на том, как помочь сформировать инклюзивное правительство в Афганистане с присутствием всех этнических групп. Помимо Ирана и РФ, в мероприятии принимают участие представители Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.