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В Китае ввели ограничения на строительство новых небоскребов

Власти запрещают строить новые здания высотой более 250 м в городах с населением менее 3 млн человек. В городах с населением более 3 млн человек нельзя будет строить здания выше 500 м

ПЕКИН, 27 октября. /ТАСС/. Правительство Китая ввело ряд строгих ограничений на строительство новых небоскребов. Об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на Министерство жилья, городского и сельского строительства и Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР.

Ведомства запрещают строить новые здания высотой более 250 м в городах с населением менее 3 млн человек. Возведение высоток выше 150 м должно строго контролироваться местными властями в этих населенных пунктах.

В городах с населением более 3 млн человек запрещено строить здания выше 500 м, при этом строгий контроль властей затронет здания выше 250 м.

Ведомства также запретили строительство небоскребов в исторических кварталах, рядом с объектами культурного наследия и в районах с интенсивным движением.

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