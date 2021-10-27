Экс-премьер Украины заявил о незаконности захвата наблюдателя ЛНР Киевом

КИЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров раскритиковал позицию Киева на переговорах по Донбассу, а также заявил о незаконности захвата украинскими силовиками россиянина, наблюдателя в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня от Луганской народной республики (ЛНР) Андрея Косяка. Об этом он сообщил в среду в комментарии телеканалу "112 Украина", опубликованном на его сайте.

Азаров обратил внимание на то, что в Донбассе "значительно усилились обстрелы, произошел захват офицера контрольной комиссии [Косяка], захват и в общем-то незаконное удерживание, вообще прекратились какие-либо серьезные разговоры и переговоры между двумя сторонами конфликта".

Он добавил, что в ходе переговоров представители республик Донбасса выступают с разного рода инициативами, которые "киевская власть не поддерживает". Кроме того, по словам Азарова, деструктивными являются постоянные высказывания Алексея Арестовича - внештатного советника главы офиса президента Украины. В частности, Арестович известен своими угрозами о якобы направленных в сторону Москвы украинских ракетах.

Во вторник пресс-секретарь делегации Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в минском формате Мария Ковшар заявила, что отказ представителей Киева обсуждать освобождение захваченного Косяка блокирует роботу подгруппы по вопросам безопасности Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 13 октября захватила в зоне разведения сил и средств у населенного пункта Золотое офицера представительства ЛНР в СЦКК Косяка. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, офицер обеспечивал контроль за соблюдением перемирия в районе контрольно-пропускного пункта "Первомайск - Золотое" во время согласованных с Киевом дорожных работ, тем не менее украинские силовики напали на безоружного офицера и захватили его. В свою очередь украинская делегация в Контактной группе заявила, что представители ЛНР в СЦКК якобы "под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляли разведку оставленных позиций ВСУ".