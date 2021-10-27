Сеул и Москва договорились тесно взаимодействовать по северокорейской проблеме

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Сеул и Москва договорились тесно сотрудничать по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявил глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Мы сошлись во мнении о неотложности решения северокорейской ядерной проблемы, условились тесно взаимодействовать на разных уровнях для скорейшего восстановления мирного процесса на Корейском полуострове. Мы обменялись мнениями по различным мерам взаимодействия. Республика Корея высоко оценивает постоянную поддержку России в деле улучшения межкорейских отношений и продвижения мирного процесса на корейском полуострове. Рассчитываем на дальнейшую конструктивную роль России в установлении прочного мира и достижения полной денуклеаризации на Корейском полуострове", - отметил он.

На переговорах, отметил глава МИД Южной Кореи, стороны подтвердили, что РФ и Республика Корея являются надежными партнерами в обеспечении развития и мира как на Корейском полуострове, так в целом на евразийском пространстве. "В этом контексте мы условились продолжать сотрудничество", - заключил он.

Ранее КНДР подтвердила, что успешно провела 19 октября испытания новой баллистической ракеты подводных лодок. Совет национальной безопасности Республики Корея в ходе экстренного заседания выразил глубокое сожаление в связи с новым ракетным запуском КНДР.