Суд ЕС наложил на Польшу штраф в €1 млн в день до выполнения требований ЕК

БРЮССЕЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Европейский суд юстиции наложил на Польшу штрафы в размере €1 млн в сутки до выполнения решения суда ЕС об упразднении Дисциплинарной палаты польского Верховного суда, на чем настаивает Еврокомиссия. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Европейского суда юстиции.

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"Польша приговорена к выплате €1 млн в день в пользу Еврокомиссии, до тех пор пока она не приостановит действие национального законодательства, которое, в частности, относится к юрисдикции Дисциплинарной палаты Верховного суда", - говорится в заявлении.

В постановлении суда отмечается, что выполнение Варшавой решения Европейского суда юстиции от 14 июля 2021 года (когда Польша проиграла Еврокомиссии иск по вопросу о верховенстве права) "необходимо, чтобы избежать серьезного и непоправимого ущерба юридической системе Европейского союза и ценностям, на которых он основан, в частности принципу верховенства права".

Власти Польши уже отреагировали на решение европейского суда. Замминистра юстиции республики Себастиан Калета заявил, что оно "игнорирует польскую конституцию и вердикты Конституционного суда", а европейская инстанция "работает вне компетенции и злоупотребляет назначением денежных штрафов и временных мер". "Это следующий этап операции, призванной отобрать у Польши право влияния на строй нашего государства. Это узурпация и шантаж", - заключил замминистра юстиции.