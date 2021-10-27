В ДНР заявили, что украинские силовики обстреляли село Новоласпа

ДОНЕЦК, 27 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли в среду минометный удар по селу Новоласпа на юге Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства, ВСУ открыли огонь в 11:55 со своих позиций, расположенных у населенного пункта Старогнатовка. По селу Новоласпа было выпущено пять мин калибра 120 мм. При обстреле также применялся автоматический станковый гранатомет, украинские силовики выпустили пять гранат. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.

В представительстве добавили, что украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма.

Ранее в среду представительство ДНР в СЦКК сообщило, что село Таврическое на юге ДНР осталось без электроснабжения в результате обстрела со стороны ВСУ. Кроме того, представитель ДНР в подгруппе по вопросам безопасности контактной группы Алексей Никоноров сообщил, что в среду ВСУ вновь предприняли попытку взорвать нефтебазу в Донецке. Беспилотный летательный аппарат с прикрепленным взрывным устройством упал на одну из цистерн нефтебазы, но сразу не сдетонировал, поэтому возгорания не произошло. Предыдущая атака на территорию госпредприятия "Топливная компания "Нефтебаза", расположенного в густонаселенном Кировском районе Донецка, произошла 11 сентября этого года.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе в очередной раз обострилась после захвата 13 октября украинскими спецслужбами сотрудника представительства Луганской народной республики в СЦКК.