Эксперты ООН обвинили инструкторов ЧВК "Вагнер" в запугивании гражданских лиц в ЦАР

ЖЕНЕВА, 27 октября. /ТАСС/. Эксперты ООН в сфере прав человека обвинили инструкторов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) в запугивании гражданских лиц. В заявлении, распространенном в среду в Женеве Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), они призвали правительство страны "прекратить все отношения" с персоналом этой компании.

"Мы крайне обеспокоены по поводу запугивания и недавних сообщений о насильственном преследовании со стороны частных военных контрактников против отдельных лиц и общин", - отметили эксперты. "Мы призываем правительство ЦАР прекратить все отношения с частным военным персоналом и персоналом безопасности, особенно с группой "Вагнер", - говорится в заявлении. В нем подчеркивается, что власти ЦАР должны "обеспечить беспрепятственный доступ к правосудию и предоставить компенсацию жертвам нарушений". УВКПЧ также утверждает, что получены сообщения о том, что члены группы "Вагнер" совершали изнасилования.

Заявление принято от имени 17 экспертов, в том числе входящих в три рабочие группы - по использованию наемников, по транснациональным корпорациям и по недобровольным исчезновениям. Среди подписавших документ - спецдокладчик по предотвращению пыток Нильс Мельцер и спецдокладчик по вопросу о внесудебных казнях Моррис Тидболл-Бинз.

Ранее премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра в интервью Financial Times опроверг сообщения о том, что на территории страны действуют наемники из ЧВК "Вагнер". По его словам, в ЦАР "не присутствуют какие-либо другие силы", за исключением официальных российских инструкторов, миссии ООН и военнослужащих Руанды, действующих на основании двусторонних соглашений.

Россия неоднократно отвергала попытки как-то связать действующие в Африке отдельные группировки с российским государством, а также отмечала, что доклады экспертов ООН, где делаются выводы о преступлениях, якобы совершенных некими "наемниками из России", готовятся за пределами ЦАР на основании утверждений очевидцев, которые невозможно подтвердить каким-либо иным образом.

В МИД РФ ранее подчеркивали, что доказательств причастности россиян к преступлениям представлено не было. В ведомстве отмечали, что эти утверждения - очередная попытка определенных кругов в Вашингтоне "расширить системный вызов" России, "формируя все новые и новые региональные фронты противостояния, теперь уже на Африканском континенте".