Тимошенко потребовала от властей Украины созвать заседание СНБО из-за ситуации с ковидом

КИЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Лидер всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ситуация с пандемией в стране катастрофическая, и потребовала неотложно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по этому вопросу.

"Сегодня люди не защищены, они полностью один на один со своей проблемой, если заболели ковидом, не могут рассчитывать на четкую, системную, немедленную и высокоэффективную помощь", - сказала она в среду на пресс-конференции, которая транслировалась на странице политика в Facebook. По ее словам, заболевшие не всегда могут дозвониться своим семейным врачам, машин скорой помощи не хватает, а "в отдаленных населенных пунктах людям вообще некому помочь". Тимошенко подчеркнула, что в больницах страны есть острый дефицит кислорода, не хватает врачей, финансирования и реанимационных коек.

Кроме того, подчеркнула она, смертность от последствий ковида на Украине рекордная, страна занимает третье место в мире по этому показателю. "Это угроза национальной безопасности. А где действия власти? "Батькивщина" требует немедленного созыва СНБО", - заявила лидер партии.

Ранее о критической ситуации с заполняемостью больниц заболевшими ковидом, о проблемах с кислородом сообщали врачи Одессы, Чернигова и других городов. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил в среду, что, исходя из текущих показателей, в ближайшее время столица также может оказаться в красной зоне эпидемической опасности. Сейчас в этой зоне находятся восемь областей страны, с 30 октября в ней окажется еще семь регионов, в общей сложности это более половины областей Украины.

За все время пандемии число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на Украине превысило 2,8 млн, умерли 65 628 человек, более 16,5 млн жителей получили прививки, из них более 7 млн человек иммунизированы двумя дозами. За минувшие сутки на Украине зарегистрировано 22 574 заразившихся, из них детей - 1 532, медицинских работников - 399. От осложнений за этот период умерли 692 человека.