Гутерриш заявил, что "Талибан" расширяет гуманитарный доступ для сотрудников ООН

ООН, 27 октября. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в России) расширяет гуманитарный доступ для сотрудников ООН и обеспечивает безопасность при проведении таких операций. Об этом говорится в распространенном в среду обращении генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша к участникам министерской встречи стран - соседей Афганистана.

"Со своей стороны, несмотря на большие трудности, ООН предпринимает масштабную гуманитарную операцию в стране. Мы действовали в сотрудничестве с [движением] "Талибан", которое поступательно предоставляло доступ в запрошенные районы и обеспечивало безопасность при необходимости", - сказал он.