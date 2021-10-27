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Гутерриш заявил, что "Талибан" расширяет гуманитарный доступ для сотрудников ООН

ООН, 27 октября. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в России) расширяет гуманитарный доступ для сотрудников ООН и обеспечивает безопасность при проведении таких операций. Об этом говорится в распространенном в среду обращении генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша к участникам министерской встречи стран - соседей Афганистана.

"Со своей стороны, несмотря на большие трудности, ООН предпринимает масштабную гуманитарную операцию в стране. Мы действовали в сотрудничестве с [движением] "Талибан", которое поступательно предоставляло доступ в запрошенные районы и обеспечивало безопасность при необходимости", - сказал он.

Теги
АфганистанГутерриш, Антониу
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