Зеленский просит проработать вопрос о возможности запрета гастролей россиян на Украине

КИЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский предоставил в среду ответ на петицию о запрете гастролей российских артистов в стране после того, как она набрала более 25 тыс. голосов. В ответе глава государства обратился к премьер-министру страны Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексею Данилову и главе Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову с просьбой поручить проработать озвученную в петиции инициативу.

"С учетом изложенного, с целью обеспечения безопасности Украины, защиты национальных интересов и национального культурного пространства мною направлена петиция премьер-министру Украины Д. Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины А. Данилову и председателю Службы безопасности Украины И. Баканову с просьбой поручить в соответствии с компетенцией проработать внесенные предложения, проанализировать состояние соблюдения требований соответствующего законодательства, в частности закона Украины "О гастрольных мероприятиях на Украине" в части проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора [таковым Украина считает Россию]", - говорится в ответе на петицию, опубликованном на сайте офиса главы государства.

Зеленский добавил, что просит проработать вопросы совершенствования системы организации и проведения гастролей российских артистов, а также усиления ответственности за нарушение требований закона.