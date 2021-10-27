В ДНР проверяют информацию о применении ВСУ в Донбассе турецкого беспилотника

ДОНЕЦК, 27 октября. /ТАСС/. Донецкая народная республика проверяет информацию о применении украинской армией в Донбассе турецкого беспилотника Bayraktar TB2. Об этом заявила в среду полномочный представитель ДНР на минских переговорах, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова.

"На данный момент мы проверяем информацию о возможном использовании вооруженными силами Украины БПЛА турецкого производства. Подтверждения данного факта пока нет. Мы потребовали у представителей Украины разъяснить ситуацию с заявлением Генштаба ВСУ о боевом применении данного устройства", - сказала она.

Глава МИД ДНР добавила, что если факт применения Bayraktar украинскими силами действительно имел место, то это грубейшее нарушение и Меморандума во исполнение Минского протокола от 19 сентября 2014 года, и Мер по усилению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года, а также иных актов международного права.

"Если же это заявление вооруженных сил Украины является фейком, то тогда возникает вопрос, чего они хотят этим добиться? Зачем Киев осуществляет целенаправленную публичную дезинформацию?", - приводит слова Никоноровой Донецкое агентство новостей (ДАН). "Если Киеву нужно еще больше поднять градус медийной паники и эскалации на линии соприкосновения и вызвать ответные действия с нашей стороны, то в этом украинские власти преуспевают ежедневно и без таких фейков. Реальных фактов и оснований для открытия нами ответного огня предостаточно", - подчеркнула полпред ДНР на переговорах Контактной группы.

Агентство ДАН сообщает, что тему возможного применения Bayraktar Никонорова подняла на заседании Контактной группы в среду.

Ранее в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия в контакте с представителями Донбасса перепроверяет информацию о применении Украиной турецкого беспилотника Bayraktar.

Bayraktar TB2 - это ударный беспилотник турецкого производства с радиусом действия 150 км, крейсерской скоростью 130 км/ч и полезной нагрузкой до 50 кг. Он оснащен системой автоматического взлета и посадки. 26 октября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что военные впервые применили в Донбассе Bayraktar. Киев еще в 2019 году закупил и провел испытания Bayraktar. По неофициальным данным, сумма этого контракта составила $69 млн. Глава Минобороны Украины Андрей Таран сообщал 13 октября, что турецкий производитель беспилотников построит на Украине сервисный и учебный центр.