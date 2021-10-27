Всемирный банк заморозил помощь Судану на фоне военного переворота

ТАСС, 27 октября. Всемирный банк приостановил финансовую помощь Судану после произошедшего в стране военного переворота. Об этом в среду сообщило Agence France Press (AFP).

"Всемирный банк в понедельник приостановил выплаты по всем операциям в Судане и перестал проводить новые операции [в стране]. Мы пристально следим за ситуацией и проводим ее оценку", - приводит агентство выдержки из заявления главы банка Дэвида Мэлпасса.

В ночь на 25 октября суданская армия отстранила гражданских представителей от власти, арестовав группу министров во главе с премьером Абдаллой Хамдуком, чиновников, политических деятелей. В Хартум была введена армейская бронетехника, въезды и выезды из столицы были перекрыты, международный аэропорт окружен и блокирован, установлен контроль над зданием гостелерадио. Позднее было объявлено о роспуске управляющего Суверенного совета и правительства, введении в стране чрезвычайного положения и приостановке действия ряда статей конституционной декларации 2019 года.