Генсек ООН призвал мировое сообщество помочь избежать краха экономики Афганистана

ООН, 27 октября. /ТАСС/. Страны мирового сообщества должны работать вместе, чтобы помочь Афганистану избежать полного обвала экономики. С таким призывом выступил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Мы должны найти способ избежать полного краха экономики Афганистана. Нам нужно работать вместе, чтобы заставить экономику [республики] снова дышать и помочь людям выжить", - сказал он в ходе обращения к участникам министерской встречи стран - соседей Афганистана.

Глава всемирной организации добавил, что для поддержания афганской экономики необходимо повысить ее ликвидность. Он выразил уверенность, что "это можно осуществить, не нарушая международных законов и не поступаясь принципами".

Несмотря на те меры, которые в настоящее время принимает захватившее власть в стране радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), экономическая ситуация в Афганистане пока остается крайне сложной. Это происходит во многом из-за того, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% госрезервов (из $9,4 млрд), поскольку их значительная часть заморожена Соединенными Штатами.