Папа Римский готов посетить Канаду с апостольским визитом

ВАТИКАН, 27 октября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск выразил готовность посетить Канаду с апостольским визитом. Как уточнила в среду служба печати Святого престола, дата такой поездки будет определена позднее.

"Епископская конференция Канады пригласила Франциска совершить апостольский визит в Канаду, в том числе в контексте давнего пастырского процесса примирения с коренными народами, - говорится в заявлении. - Его Святейшество выразил готовность посетить страну в день, который будет определен позднее".

Пока ожидается официальное объявление о предстоящей поездке Франциска на Кипр и в Грецию в начале декабря. Информированные источники утверждают, что понтифик заедет на остров Лесбос, где уже бывал ранее в знак поддержки мигрантов.

В июне этого года стало известно об обнаружении 751 безымянной могилы на территории рядом с бывшей школой-интернатом для детей индейцев в провинции Саскачеван. В мае на территории другой школы для детей индейцев в провинции Британская Колумбия в ходе раскопок были найдены останки 215 несовершеннолетних. Эти новости шокировали канадскую общественность, которая потребовала от властей провести подобные раскопки на территориях всех бывших учебных заведений для коренных народов, последнее из которых закрылось в 1996 году. Также звучали призывы к Римско-католической церкви опубликовать документы, которые бы позволили обнаружить такого рода захоронения и другую документацию резидентских школ.

В 1876 году при правлении премьер-министра Джона Макдональда в Канаде был принят Акт об индейцах, который, в частности, предусматривал изъятие земель коренных народов страны под нужды федерального правительства. В 1884 году в него были внесены дополнения о создании специальных школ, которые получили название резидентских. В эти школы-интернаты принудительно забирали детей индейцев с целью интеграции их в канадское общество. Согласно статистике, из 150 тыс. учеников от побоев и болезней умерли не менее 3,2 тыс.