Израиль утвердил планы возведения 3 144 единиц жилья на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 октября. /ТАСС/. Комиссия по планированию израильской гражданской администрации Западного берега реки Иордан утвердила в среду планы строительства 3 144 единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает израильское государственное радио Kan.

По его информации, по итогам заседания комиссии 2 тыс. квартир и домов на одну семью для поселенцев получили окончательное одобрение властей на начало строительства, еще 1 344 продвинулись по различным этапам израильской многоступенчатой бюрократической процедуры утверждения нового жилья на Западном берегу.

Радиостанция отмечает, что израильские власти впервые утверждают планы строительства в поселениях с момента прихода в США к власти администрации президента Джо Байдена в январе 2021 года и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в июне. По данным правозащитной организации "Шалом ахшав" ("Мир - сейчас"), которая отслеживает поселенческую активность Израиля, израильская гражданская администрация Западного берега за 2020 год одобрила строительство более 12 тыс. единиц жилья в еврейских поселениях, что является рекордным показателем с 2012 года.

Продолжающееся строительство Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан считается одним из основных препятствий на пути урегулирования длящегося десятилетия палестино-израильского противостояния. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Израиль в тот же день заявил, что не будет выполнять положения этого документа.