В Минске заявили, что Белоруссия и РФ в ответ на санкции усилят интеграционные процессы

МИНСК, 27 октября. /ТАСС/. Глава постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Белоруссии (верхняя палата белорусского парламента) по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков считает, что санкционное давление Запада на Белоруссию и Россию бесперспективно, страны будут ему противодействовать углублением интеграции.

"Введение экономических санкций, политическое и дипломатическое давление - путь в никуда, нас не удастся запугать. Мы совместно выстояли в более серьезных ситуациях, уверен, что выстоим и сейчас, а для этого наши правительства, главы государств говорят об углублении интеграции", - сказал он в среду в ходе видеомоста Москва - Минск на тему "Беларусь - Россия: подписание Союзных программ как важный вектор углубления интеграции двух государств, преимущества для граждан и бизнеса".

Он напомнил, что в принятой 7 октября Европарламентом резолюции европейцы впервые так откровенно заявили о своем несогласии с углублением интеграции Белоруссии и РФ.

"Конечно, им не нравится усиление сотрудничества двух государств, объединение усилий не только в экономике. Ведь пакет союзных программ, который будет подписан, касается разносторонних тем, связанных с нашими отношениями в рамках Союзного государства", - сказал белорусский сенатор. По его словам, у Белоруссии и России есть свои интересы, которые они стремятся реализовать, а подписание интеграционных программ позволит "интенсифицировать движение стран вперед".

"Именно поэтому идет очень конкретная работа. А какой там будет по счету пакет санкций - пятый, шестой, - нас это должно мало интересовать. Напротив, если так ставится вопрос европейцами и американцами, это означает, что мы движемся в правильном направлении", - сказал Рачков.

Европарламент 7 октября принял резолюцию, в которой потребовал от ЕС введения дополнительных мер против России, если она продолжит поддерживать Минск. В документе Европарламент также предостерег Россию и Белоруссию от продолжения переговоров о большей интеграции.

10 сентября на заседании Совета министров Союзного государства были одобрены решения об углублении интеграции на основе 28 союзных программ. Планируется, что в рамках углубления интеграции двух стран 4 ноября на Высшем государственном совете Союзного государства 28 союзных программ могут быть подписаны.