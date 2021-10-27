Глава МИД Ирана заявил, что этап публичной напряженности между Баку и Тегераном завершен

ТЕГЕРАН, 27 октября. /ТАСС/. Этап напряженности между Азербайджаном и Ираном, который проходил в публичной плоскости, завершен. Об этом заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян на пресс-конференции по итогам встречи стран - соседей Афганистана, которая прошла в среду в Тегеране.

"У нас были контакты с министром иностранных дел Азербайджана [Джейхуном Байрамовым]. Я думаю, что мы завершили публичный этап напряженности, - сказал он. - Полагаю, что проблемы, которые у нас есть, будут постепенно решаться".