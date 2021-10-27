На заседании в Тегеране решили создать механизм для встреч спецпосланников по Афганистану

ТЕГЕРАН, 27 октября. /ТАСС/. Участники заседания по афганской проблеме в Тегеране договорились создать механизм для регулярных встреч спецпосланников по Афганистану и представителей посольств в Кабуле. Об этом говорится в итоговом заявлении, которое опубликовала в среду пресс-служба МИД Ирана.

"Как можно скорее запустить механизм регулярных встреч специальных посланников по Афганистану, а также регулярных встреч представителей посольств в Кабуле", - говорится в заявлении.

Стороны также призывают мировое сообщество создать долгосрочную дорожную карту по взаимодействию с Афганистаном.

"Обращаемся к международному сообществу с призывом продолжить взаимодействовать с Афганистаном в позитивном ключе и разработать долгосрочную дорожную карту для продвижения политического сотрудничества, экономической интеграции и региональной кооперации", - говорится в заявлении.