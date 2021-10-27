Десятки "желтых жилетов" несколько часов блокировали нефтебазу на юго-востоке Франции

ПАРИЖ, 27 октября. /ТАСС/. Несколько десятков сторонников "желтых жилетов" и противников вакцинации с ночи среды до полудня блокировали нефтебазу в департаменте Вар на юго-востоке Франции, протестуя против роста цен на топливо, вакцин и санитарных пропусков. Об этом сообщило в среду радио France Bleu.

В сообщении отмечается, что около "шестидесяти манифестантов в капюшонах, масках и черной одежде" создали баррикады из шин и заблокировали нефтебазу Пюже-сюр-Аржан в районе 03:30 по местному времени.

Протестующие мешали выезду из нефтебазы, которая имеет стратегическое значение. Она снабжает топливом часть Лазурного берега, в том числе аэропорт Ниццы.

Некоторые участники акции ушли самостоятельно утром, остальных к полудню оттеснили жандармы, "задержаний не было", уточняет радиостанция.