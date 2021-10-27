Ереван заявил о близости консенсуса с Баку по карте разблокировки железных дорог

ЕРЕВАН, 27 октября. /ТАСС/. Рабочая группа вице-премьеров Армении, России и Азербайджана по разблокировке региональных коммуникаций смогла приблизиться к консенсусу по карте железных дорог, эксплуатацию которых предстоит начать. Об этом в среду в парламенте заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян. По его словам, стороны пока продолжают консультации по карте автомагистралей.

"Что касается дорог, то по этому вопросу у нас пока нет консенсуса. Есть множество предложений по автотрассам, но общий консенсус или общий подход пока отсутствует. Сказать, что у нас есть уже готовая карта по автодорогам, мы не можем. Что касается железной дороги, есть более близкие подходы и представления. Но там вопрос яснее", - отметил он.

Трехсторонняя группа вице-премьеров была создана по поручению глав России, Армении и Азербайджана. Договоренность об этом была достигнута во время их встречи в Москве 11 января, на которой, в том числе обсуждался вопрос разблокировки региональных коммуникаций. Эта встреча стала продолжением процесса урегулирования ситуации в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, где с 27 сентября 2020 года полтора месяца шли боевые действия.