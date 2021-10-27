Вице-спикер Сейма заявил, что Польша пока не оплатила никаких штрафов по решению суда ЕС

ВАРШАВА, 27 октября. /ТАСС/. Власти Польши пока не заплатили никаких штрафов ни по вердикту, касающемуся шахты "Туров", ни по сегодняшнему решению из-за работы Дисциплинарной палаты Верховного суда. Об этом заявил журналистам в среду в Сейме (нижней палате парламента) его вице-спикер от правящей в республике партии "Право и справедливость" Рышард Терлецкий, призвав не паниковать из-за высоких сумм, выплаты которых требует от Польши Европейский суд юстиции.

"Мы еще не заплатили никакого штрафа. Не нужно паниковать", - сказал он, подчеркнув, что "Европа еще может отказаться от этих идей [о требовании ликвидировать дисциплинарную палату]". "Мы еще ничего не заплатили", - констатировал депутат в ответ на замечание о том, что Варшаве предстоит выплачивать Брюсселю по €1,5 млн в день.

"Мы планируем провести эффективную реформу судебной системы, и делаем это", - указал Терлецкий, заявив, что соответствующие проекты о ликвидации дисциплинарной палаты уже готовы. "Дело немного задержалось, но не стоит преувеличивать, прошло только несколько недель", - добавил он.

Европейский суд юстиции в Люксембурге 20 сентября постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу €500 тыс. в день из-за функционирования угольной шахты "Туров". Власти Польши останавливать работу шахты отказались, раскритиковав решение о штрафе и назвав его несоразмерным ситуации.

В среду Европейский суд юстиции решил оштрафовать страну на €1 млн в день до выполнения вердикта об упразднении дисциплинарной палаты, на чем настаивает Еврокомиссия. Это решение польские власти также подвергли критике, так как считают, что реформа судебной системы лежит исключительно в компетенции государств - членов ЕС.

"Европейский союз - это сообщество суверенных государств, в котором действуют четкие правила. Из них следует четкое разделение полномочий между ЕС и государствами-членами. Вопрос о регулировании организации судебной системы является исключительной компетенцией государств-членов", - отметил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. "Путь наказаний и шантажа против нашей страны - неправильный путь. Это не та модель, в соответствии с которой должен функционировать Евросоюз - союз суверенных государств", - добавил он.