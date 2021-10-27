Динозавр с трибуны ООН призвал задуматься о вопросах климата

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Программа развития ООН (UNDP) в среду представила необычный фильм, созданный для поддержки борьбы с климатическими изменениями в рамках кампании "Не выбирайте вымирание", где к делегациям стран и сотрудникам всемирной организации обращается динозавр.

Местом для своего выступления доисторический монстр выбрал трибуну Генеральной Ассамблеи, где еще полтора месяца назад выступали мировые лидеры. "Пришло время, чтобы люди перестали придумывать оправдания и начали претворять в жизнь изменения", - обратился динозавр к делегатам и сотрудникам всемирной организации. В своей речи динозавр выразил мнение, что государственные субсидии на углеводороды иррациональны и нелогичны в контексте климатических изменений.

Представитель вымершего вида также задал присутствующим риторический вопрос "По крайней мере у нас был астероид, а какие оправдания у вас?".

Данный ролик стал первым в истории ООН фильмом с применением компьютерной графики, а в его озвучке на английском, испанском и французском языках приняли участие актеры - датчанин Николай Костер-Валдау, известный по роли в сериале "Игра престолов" (Game of Thrones, 2011-2019), мексиканка Эйса Гонсалес, сыгравшая Майю Симмонс в вышедшем в этом году фильме "Годзилла против Конга" (Godzilla vs. Kong) и француженка сенегальского происхождения Аиса Манга.