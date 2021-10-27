Amnesty International призвала оказать срочную помощь Мадагаскару из-за засухи

ПРЕТОРИЯ, 27 октября. /ТАСС/. Правозащитная организация Amnesty International призвала в среду мировое сообщество срочно увеличить поставки гуманитарной помощи Мадагаскару. Эта страна столкнулась с тяжелейшей за последние 40 лет засухой, сообщается в докладе генерального секретаря правозащитной организации Агнес Калламар, опубликованном в среду на официальном сайте.

"Международное сообщество призвано незамедлительно поставить жителям Мадагаскара, пострадавших от засухи, большее количество гуманитарной помощи и дополнительные средства для компенсации понесенных потерь и ущерба от засухи", - говорится в докладе.

"Глобальное изменение климата больше всего сказывается на населении развивающихся стран, хотя они в наименьшей степени имеют к этому отношение", - подчеркивается в заявлении.

В докладе отмечается, что засуха ударила в основном по южной части острова, где природные условия и без того неблагоприятны, а более 90% жителей живут за чертой бедности. Из-за стихийного бедствия больше 1 млн человек голодают, несколько человек погибли.