Байден заявил о твердой приверженности США регионам Индийского и Тихого океанов

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, обращаясь в среду по видеосвязи к участникам Восточноазиатского саммита (ВАС), заявил о твердой приверженности США регионам Индийского и Тихого океанов.

"Президент США Джо Байден сегодня по видеосвязи присоединился к лидерам стран АСЕАН, а также представителям Австралии, КНР, Индии, Японии, Новой Зеландии, Республики Корея и России во время ежегодного Восточноазиатского саммита, в ходе которого они (участники встречи - прим. ТАСС) обсудили региональные и глобальные вызовы, в том числе пандемию COVID-19 и климатический кризис. Президент Байден подтвердил твердую приверженность США регионам Индийского и Тихого океанов, а также изложил свое видение региона, которое нацелено на то, чтобы он был открытым, взаимосвязанным, процветающим, устойчивым и безопасным", - сказано в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Американский лидер также "подтвердили приверженность США основанному на международных нормах порядку и выразил обеспокоенность относительно угроз этому порядку". "Он ясно дал понять, что США продолжат стоять вместе с союзниками и партнерами в поддержке демократии, прав человека, верховенства закона и свободы судоходства", - отметили в Белом доме.

Помимо этого, Байден "объявил, что США вместе с партнерами изучат разработку экономической основы для регионов Индийского и Тихого океанов". "[Она] определит наши общие цели в области содействия торговле, стандартов цифровой экономики и технологий, устойчивости цепей поставок, декарбонизации и чистой энергетики, инфраструктуры, стандартов труда и других сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в пресс-релизе.

Восточноазиатский саммит был учрежден в 2005 году в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по актуальным вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практической кооперации.

В этом форуме принимают участие страны АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также их партнеры по диалогу - Россия, Австралия, Великобритания, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США и Япония.