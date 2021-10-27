Пашинян заявил, что карты региона в Генштабе России совпадают с теми, что есть у Еревана

ЕРЕВАН, 27 октября. /ТАСС/. Карты Генштаба ВС РФ, которые показывают, как проходила граница между Арменией и Азербайджаном в советские годы, полностью совпадают с теми границами, которые описаны в законе об административно-территориальном делении Армении. Об этом в среду в ходе правительственного часа в парламенте заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Карты, о которых говорил президент РФ [Владимир Путин], если не на 100%, то на 99% совпадают с той Арменией (речь о границах страны - прим. ТАСС), которая описана законом об административно-территориальном делении", - заявил он.

По словам Пашиняна, демаркация и делимитация армяно-азербайджанской границы должна пройти на основе карт советского времени, однако надо найти ту из них, у которой есть правовые основы. "Для делимитации следует использовать карту Советского Союза. Какую, какого года? Мы сказали, что [делимитация должна пройти] по карте, которая имеет правовую основу <...> Карты разных лет являются перепечатыванием друг друга", - добавил он.

21 октября Путин в ходе пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что в Генштабе российской армии находятся карты, которые показывают, как проходила граница между союзными республиками в советский период.

После перехода осенью прошлого года под контроль Баку семи прилегающих к Нагорному Карабаху районов граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской и Гегаркуникской областями. В настоящее время ситуация там остается напряженной. На данный момент из-за существующих разногласий стороны не пришли к договоренности по вопросу демаркации границы.