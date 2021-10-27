Госдеп проведет обзор своей работы, связанной с эвакуацией из Афганистана

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Госдепартамент проведет ряд внутренних обзоров деятельности американских дипломатов, связанной с эвакуацией из Афганистана. Об этом заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен, выступая перед сотрудниками внешнеполитического ведомства.

"Я распорядился провести серию внутренних обзоров, посвященных нашему планированию и осуществлению усилий по эвакуации из Афганистана. Мы не позволим, чтобы эта возможность извлекать уроки и работать лучше прошла мимо нас", - отметил шеф американской дипломатии.

"Многие из вас и ваших коллег по всему миру работали с большой интенсивностью, чтобы помочь обеспечить безопасность более 120 тыс. американских граждан, иностранных партнеров, афганцев, находящихся в опасности. Это значительное достижение и свидетельство не только вашей преданности и находчивости, но и глубокого чувства ответственности по отношению к Афганистану. При этом операция также была невероятно сложной", - сказал госсекретарь.

Он подчеркнул, что теперь можно начинать задавать вопросы по поводу того, как проходило выполнение данной задачи: "Могли ли мы поступить иначе? Могли ли мы сделать этот шаг по-другому? Стоило ли нам пробовать ту или иную идею первой? Могли бы мы быстрее прийти к этому решению?"

"Мы многому научились за короткий промежуток времени. Мы усвоили это на собственном опыте. Мы учились на практике. Мы обязаны это сделать ради себя, наших афганских друзей и партнеров, будущих сотрудников Госдепартамента, которые однажды могут столкнуться с подобной проблемой, зафиксировать все то, чему мы научились, изучить это, применить это, сохранить это таким образом, чтобы это повысило эффективность нашего будущего планирования и помогло нам лучше подготовиться к будущим непредвиденным ситуациям", - добавил Блинкен.

Другие обзоры

Как сообщила ранее газета Politico, аппарат и.о. генерального инспектора Госдепартамента Дайэны Шо, являющийся независимым органом в ведомстве, начинает обзор ряда категорий деятельности американских дипломатов на афганском направлении. По свидетельству издания, это разбирательство коснется прежде всего обстоятельств свертывания американского дипломатического присутствия в Афганистане, а также экстренной эвакуации различных категорий лиц из этой южноазиатской страны после ее перехода под контроль движения "Талибан" (запрещено в России).

Обстоятельства спешного ухода США из Афганистана уже изучаются несколькими комитетами Конгресса. Среди них - комитеты по иностранным делам Сената и Палаты представителей, а также спецкомитеты по разведке. Кроме того, как ожидается, схожие обзоры проведут генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко и исполняющий обязанности генинспектора Пентагона Шон О'Доннелл.

Нынешний президент США Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну Соединенные Штаты начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск стартовал в мае и финишировал к началу сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами о намерении вывести свои силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул.