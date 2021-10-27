СМИ: МВД Кипра собирается с помощью дронов отслеживать нелегальных мигрантов

НИКОСИЯ, 27 октября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Республики Кипр собирается предложить кабинету министров серию дополнительных превентивных мер, в частности использовать беспилотники, чтобы уменьшить число нелегальных проникновений мигрантов из третьих стран на контролируемый официальными властями в Никосии греческий юг острова с территории турецкого севера, оккупированного войсками Турции. Об этом сообщила в среду на своем сайте газета Phileleftheros.

По утверждению издания, глава МВД Никос Нурис считает, что система электронного наблюдения за происходящим на 180-километровой межобщинной границе должна охватить дополнительные территории, в частности мыс Греко, который является юго-восточной оконечностью острова, и полуостров Тиллиариас на северо-западе Кипра. Обе эти точки являются местами, куда, в первом случае морским путем, а во втором - сухопутным или также по морю, прибывают нелегальные мигранты.

Помимо дронов, министр намерен использовать для этих целей камеры как дневного, так и ночного наблюдения. Кроме того, МВД предлагает продлить пограничные заграждения из колючей проволоки на новые территории, в дополнение к двум районам - между населенными пунктами Астромеритис и Коккинотримифия, а также в районе Пиргос-Тиллириас, где они уже установлены.

Как было отмечено, в октябре через "Зеленую линию" на юг Кипра проникли уже 1 800 нелегальных мигрантов.