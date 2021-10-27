Мирзиёев в ноябре намерен посетить Москву

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, переизбравшийся на новый срок, посетит в ноябре Россию с первым международным визитом после выборов, в ходе которого намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщил заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков в ходе заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран.

"Мы очень тщательно готовимся к визиту на высшем уровне в ноябре текущего года. Мы намерены наполнить повестку этого визита максимально конкретным и практическим содержанием <…> Безусловно, предстоящий визит станет новой знаменательной вехой в истории нашего партнерства и придаст мощный импульс его развитию", - приводит слова Умурзакова пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Вице-премьер также отметил, что президент и правительство Узбекистана "придают приоритетное значение углублению долгосрочных союзнических отношений с РФ".

В свою очередь сопредседатель межправительственной комиссии, министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что Россия и Узбекистан набрали хороший темп сотрудничества. "Благодаря интенсивности встреч мы находим решения, которые помогают развиваться и бизнесу, и нашим экономикам, и социальной сфере", - цитирует Решетникова пресс-служба МЭР.