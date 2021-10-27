Швейцария вслед за ЕС ввела санкции против восьми россиян

ЖЕНЕВА, 27 октября. /ТАСС/. Швейцария вслед за Евросоюзом расширила свой санкционный список в связи с воссоединением Крыма с Россией: в него включены восемь человек, в том числе начальник Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь Леонид Михайлюк. Как следует из информации, опубликованной на сайте Государственного секретариата экономики (SECO), эти меры вступили в силу 25 октября.

Помимо Леонида Михайлюка под санкции попали руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополь Владимир Терентьев, а также крымские судьи Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов, следователь Магомед Магомедов и прокурор Евгений Колпиков. Их включение в черный список в Берне обосновали, в частности, тем, что они "активно поддерживали действия и осуществление политики, которая подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Как отмечает SECO на своем сайте, в отношении Крыма и города Севастополь действует "запрет на импорт [товаров] без сертификата происхождения, выданного украинскими властями". Кроме того, запрещен экспорт ряда швейцарских товаров и предоставление услуг.

Нейтральная Швейцария не является членом Евросоюза, но следует в фарватере его санкционной политики. Постановление о введении санкций, касающихся событий на Украине, последовавших за госпереворотом, было изначально принято в Берне 2 апреля 2014 года. С тех пор швейцарский черный список модифицировался более 30 раз. При этом Швейцария избегает называть свои шаги санкциями: в ее документах говорится, что речь идет о "мерах, направленных на воспрепятствование обходу международных санкций в связи с ситуацией на Украине".