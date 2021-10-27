{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Швейцария вслед за ЕС ввела санкции против восьми россиян

В санкционный список вошел начальник Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь Леонид Михайлюк

ЖЕНЕВА, 27 октября. /ТАСС/. Швейцария вслед за Евросоюзом расширила свой санкционный список в связи с воссоединением Крыма с Россией: в него включены восемь человек, в том числе начальник Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь Леонид Михайлюк. Как следует из информации, опубликованной на сайте Государственного секретариата экономики (SECO), эти меры вступили в силу 25 октября.

Помимо Леонида Михайлюка под санкции попали руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополь Владимир Терентьев, а также крымские судьи Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов, следователь Магомед Магомедов и прокурор Евгений Колпиков. Их включение в черный список в Берне обосновали, в частности, тем, что они "активно поддерживали действия и осуществление политики, которая подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Как отмечает SECO на своем сайте, в отношении Крыма и города Севастополь действует "запрет на импорт [товаров] без сертификата происхождения, выданного украинскими властями". Кроме того, запрещен экспорт ряда швейцарских товаров и предоставление услуг.

Нейтральная Швейцария не является членом Евросоюза, но следует в фарватере его санкционной политики. Постановление о введении санкций, касающихся событий на Украине, последовавших за госпереворотом, было изначально принято в Берне 2 апреля 2014 года. С тех пор швейцарский черный список модифицировался более 30 раз. При этом Швейцария избегает называть свои шаги санкциями: в ее документах говорится, что речь идет о "мерах, направленных на воспрепятствование обходу международных санкций в связи с ситуацией на Украине".

Теги
РоссияШвейцарияКрым
Постпред Судана при ООН заявил, что страна надеется на помощь международного сообщества
Мохамед Ибрагим Эльбахи считает, что "следует искать пути сближения, как со стороны военных, так и граждан, чтобы жертвы среди суданской молодежи не пропали зря"
Читать полностью