Псаки заявила, что в Facebook широко распространяется дезинформация о вакцине от ковида

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Пользователи Facebook и других социальных сетей продолжают публиковать дезинформацию о вакцинах против нового коронавируса, эти сведения превалируют над правдивыми данными о препаратах. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге.

Ее попросили прокомментировать отношение вашингтонской администрации к тому, что Facebook, по данным телекомпании CNN, продолжает лидировать среди других сетей в вопросе распространения дезинформации об инфекции и вакцинах от нее. "Мы, конечно же, видели эти сообщения, и, к сожалению, для нас неудивительно слышать, что Facebook знал об этих проблемах, знал о них, возможно, еще в начале этой пандемии. Эти сообщения нас не удивляют", - отметила Псаки.

Она напомнила, что еще в июле представители администрации сообщали, что "социальные сети являются основным каналом для распространения неверной информации [о COVID-19], учитывая их огромную роль в обществе". "И с тех пор мы продолжаем наблюдать, как [социальные] платформы шире распространяют направленный против вакцины контент, а не достоверную информацию. В этом и заключается основная проблема. И это то, что мы продолжаем наблюдать", - указала пресс-секретарь Белого дома.

Как сообщило ранее агентство Associated Press, руководство компании Facebook неоднократно откладывало реализацию предложений своих сотрудников в области борьбы с недостоверной информацией о вакцинах от нового коронавируса. По его информации, ряд критиков связывает промедление в принятии решений с опасениями компании, что изменения могут негативно сказаться на ее прибыли.

Влияние соцсети и ее критика

Администрацию Facebook ранее не раз критиковали за то, что она не предпринимает достаточных мер для борьбы с распространением в ней заведомо ложных утверждений, а также сообщений, разжигающих ненависть. Американские эксперты отмечали, что социальная сеть является для жителей США и других стран важным источником информации и, в частности, может оказывать серьезное влияние на политические процессы.

В понедельник ряд мировых СМИ опубликовал новую серию расследований о проблемах в работе Facebook. По данным Associated Press, в составлении досье The Facebook Papers ("Досье Facebook) приняли участие 17 американских СМИ. Журналисты провели совместную работу, изучив тысячи страниц внутренних документов американской компании, которые оказались в распоряжении бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген.