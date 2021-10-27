В МИД Франции призвали к мерам против авиакомпаний, доставляющих мигрантов в Белоруссию

ПАРИЖ, 27 октября. /ТАСС/. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон раскритиковал "организованный трафик мигрантов" с Ближнего Востока в ЕС через территорию Белоруссии и заявил о необходимости дипломатических шагов со стороны Брюсселя в отношении авиакомпаний и отдельных государств.

"Наш ответ в данной ситуации должен быть безукоризненным, жестким и гуманным. Европейцы должны предпринять меры в отношении воздушных маршрутов, аэропортов, государств и авиаперевозчиков, которые допускают доставку мигрантов в Белоруссию для их последующей организованной отправки к европейским границам", - сказал он, выступая на заседании комитета по европейским делам в Сенате (верхней палате парламента) Франции в среду.

Бон подчеркнул, что от ЕС потребуются, в частности, дипломатические шаги в отношении Турции и ОАЭ, в сотрудничестве с которыми, по его словам, высшее руководство Белоруссии якобы организовало доставку мигрантов из стран Ближнего Востока на свою территорию, а затем их переправку в соседние прибалтийские страны и Польшу. "[Президент Белоруссии Александр] Лукашенко хочет загнать нас в ловушку, как это раньше делала Турция, чтобы сказать нам: "Это вы не хотите мигрантов, это вы плохо с ними обращаетесь, это вы не уважаете великие принципы, о которых вы говорите", - сказал госсекретарь.

Миграционный поток

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 23 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, систематически увеличивает численность помогающих охранять границу военнослужащих и строит на границе заграждение из колючей проволоки, которое в будущем планируется трансформировать в более надежную ограду, оснащенную датчиками и другим необходимым оборудованием для защиты границы.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце октября на литовско-белорусской границе началась установка сегментов четырехметрового заграждения из металлической стержневой сетки, поверх которой будет натянута колючая проволока.

Латвия вслед за Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии и с 10 августа пограничники отчитались о предотвращении попыток 1 930 лиц незаконно пересечь границу. Всего с начала года были задержаны 402 человека. Правительство Латвии ввело с 11 августа до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов назад в Белоруссию, а после продлило его действие до 10 февраля 2022 года.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.