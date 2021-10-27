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Глава Минюста США обещал не мешать расследованию по делу о слежке за штабом Трампа

По итогам проверки будет представлен доклад

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Министерство юстиции США не будет препятствовать американскому спецпрокурору Джону Дарему, который проводит проверку обстоятельств начала спецслужбами страны слежки за избирательным штабом экс-президента Дональда Трампа, по итогам разбирательства планируется представить доклад. Об этом заявил в среду министр юстиции США Меррик Гарленд на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса.

"Никаких помех расследованию Дарема не будет ни по политическим, ни по каким-либо иным мотивам", - заверил он, отвечая на вопрос сенатора Марши Блэкберн (штат Теннесси), представляющей партию республиканцев. Гарленд отметил, что Дарем продолжает указанное разбирательство. "Его бюджет был одобрен", - сообщил глава Минюста США.

Гарленд ответил утвердительно на вопрос Блэкберн о том, будет ли по итогам проверки представлен доклад. "Я бы хотел, чтобы как можно больше было опубликовано", - добавил он. Вместе с тем глава Минюста США отметил, что в этом вопросе нужно будет учитывать защиту личных данных граждан и возможность того, что какие-то сведения могут быть конфиденциальными. "В остальном планируется публично представить доклад", - сказал он.

Дарем с мая 2019 года по поручению занимавшего в то время пост главы Минюста США Уильяма Барра проводит проверку обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом Трампа. Дарему были даны полномочия спецпрокурора, что позволяет ему проводить указанное разбирательство и при действующей демократической администрации.

Трамп и окружение неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом во время президентской гонки 2016 года. По словам республиканца, его предшественник на посту главы государства Барак Обама, а также действующий американский лидер Джо Байден были осведомлены об этом.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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