СМИ: контрразведка Франции предотвратила попытку госпереворота в 2021 году

ПАРИЖ, 28 октября. /ТАСС/. Главное управление внутренней безопасности Франции (контрразведка) предотвратило попытку госпереворота, который планировал бывший депутат партии "Демократическое движение" (МоДем) Реми Дайе, заключенный под стражу в конце октября по подозрению в организации нападений на центры вакцинации, и его сторонники. Об этом сообщает в среду газета Le Parisien.

Расследуя связи Дайе, следователи управления обнаружили, что он создал "террористическое сообщество" с разветвленной сетью филиалов по всей стране. В нем состояло множество действующих и отставных сотрудников полиции, жандармерии и военных, некоторые находятся за границей. Газета называет 63-летнего подполковника в отставке по имени Кристоф М., обладателя ордена "За заслуги" перед Францией, основателем и куратором "военного" крыла движения, которое имело строгую иерархию. По итогам анализа переписки между участниками заговора, следователи выявили как минимум 36 "капитанов", каждый из которых отвечал за свой регион.

К настоящему моменту в рамках этого дела обвинения предъявили 12 заговорщикам, однако ряд других расследований также указывает на связь Дайе с другими движениями, в том числе неонацистами, которые планировали нападение на масонскую ложу в Альзасе. В мае этого года суд предъявил обвинения трем задержанным по этому делу.

Зарождение движения

Особенно активную пропаганду своих взглядов и призывов к восстанию во Франции экс-депутат развернул в конце 2020 года, когда скрывался от французских следователей в Малайзии в связи с подозрениями в организации похищения 8-летней девочки по имени Миа весной того же года. Набрав сторонников, он начал координировать диверсии, в частности против вышек связи нового стандарта 5G, а также операции по запугиванию журналистов.

В апреле 2021 года он разослал ряду французских парламентариев электронное сообщение с лозунгами о том, что "республика больше не является доминирующей идеей", "пришел час расплаты" и "свержение [власти] народом неизбежно". Он также указывал в письме, что все это "вопрос нескольких недель" и в случае отсутствия реакции со стороны получателя его будут считать "соучастником преступлений". Лишь один депутат подал заявление в прокуратуру, которое привело к началу расследования.

К тому времени Дайе набрал уже несколько сотен сторонников, которые занимались распространением теорий заговора и участвовали в насильственных акциях в ходе массовых протестов во Франции. "Капитан" ячейки в столичном регионе Франции Сильвэн П., например, фигурировал в полицейских сводках среди участников вторжения в здание телеканала BFM во время протестов "Желтых жилетов" в сентябре 2020 года. По мнению следователей, это было "тренировкой" перед настоящим захватом СМИ в ходе предполагаемого переворота.

"Операция Лазурь"

В решающий день Дайе и его сторонники планировали собрать отряды единомышленников со всей страны в Париже, оснастив их полицейскими щитами и самодельной взрывчаткой. Предполагалось, что после серии провокаций дело дойдет до применения оружия со стороны стражей порядка. Это должно было стать поводом для заговорщиков перейти к кровопролитию.

Второй этап "операции Лазурь", как ее называли в организации, подразумевал захват Елисейского дворца, зданий парламента, МВД и министерства вооруженных сил. Параллельно они рассчитывали захватить какой-нибудь телеканал или радиостанцию, чтобы вести оттуда свою пропаганду.

Адвокат Дайе Жан-Кристоф Бассон Ларби заявил, что его подопечный оспаривает любые обвинения в терроризме. "Реми Дайе только призывал из Малайзии к мирному и народному свержению существующей политической системы в рамках осуществления своей свободы выражения мнений и совести", - сказал он.