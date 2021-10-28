Эксперт: Байдену надо перейти в отношениях с РФ к "стратегической смиренности" и реализму

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Соединенным Штатам следует перейти в отношениях с Россией к "стратегической смиренности" и реализму. Такое мнение выразил в авторском комментарии, опубликованном в среду в электронной версии газеты The Hill, директор вашингтонского неправительственного Центра за разведку и мировые дела им. Майка Роджерса Джошуа Хьюмински.

С его точки зрения, Джо Байден "должен отказаться от фундаментально ущербного предположения" о том, что Россия, как нынешний глава администрации США утверждал в июле, опирается исключительно на ядерные вооружения и нефть. Ссылаясь на результаты исследований ряда других крупных американских специалистов по России, Хьюмински отмечает, что "в экономическом, военном и политическом планах Москва не находится в упадке".

На взгляд эксперта, являющегося также научным сотрудником Института национальной безопасности при Университете им. Джорджа Мейсона, администрации Байдена необходимо едва ли не в первую очередь выработать "откровенное понимание того", что на дворе не холодная война "и не все россияне хотят быть американцами". "Больше всего сегодня россияне хотят лучшей России <...>: благоприятных экономических возможностей, возможностей [карьерного и социального] роста, безопасности и стабильности дома - всего того, чего хотят и американцы. Это не означает "быть американцем". И исходить из обратного - это стратегическое высокомерие", - полагает Хьюмински.

Он убежден, что американским властям нужно выбрать "позицию стратегической смиренности", понимать "пределы того, чего Вашингтон способен добиться, когда дело касается Москвы". "Чего бы ни предпринимал Белый дом, этого будет недостаточно, чтобы изменить стратегические расчеты или национальные интересы России", - подчеркивает аналитик. Он считает, что США следует двигаться к "цели [обеспечения] стратегической стабильности и управляемой конкуренции", когда дело касается взаимодействия с Россией.

В связи с этим Хьюмински призывает Белый дом сделать шаги, "чтобы добиться деполитизации [двусторонних] отношений", прекращения их обсуждения в сугубо негативном ключе в средствах массовой информации США и социальных сетях. "Стратегия Белого дома [в отношении России] должна опираться на реальность, а не устаревшие представления и преувеличения", - пишет эксперт.