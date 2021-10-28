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Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Судана

Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Судана, осудил захват власти военными - Госдеп.

Глава администрации Тайваня заявила, что расширение коммуникации с Китаем было бы полезно
Сторонам необходимо поговорить и попытаться прийти к решению, чтобы мирно сосуществовать, отметила Цай Инвэнь
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