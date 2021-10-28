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В ООН заявили, что число беженцев из-за конфликтов в мире достигло рекордных 48 млн

В условиях усложняющегося характера вооруженных конфликтов и повсеместного насилия становится все труднее обеспечивать соблюдение международного гуманитарного права и прав человека, отметила спецдокладчик организации по внутренне перемещенным лицам Сесилья Хименес-Дамари
© AP Photo/Yousef Murad

ООН, 28 октября. /ТАСС/. Число внутренне перемещенных лиц в результате конфликтов в мире достигло 48 млн, что является рекордным показателем. Об этом заявила в среду спецдокладчик ООН по внутренне перемещенным лицам Сесилья Хименес-Дамари, выступая в Третьем комитете Генеральной ассамблеи всемирной организации.

"Число людей, вынужденных перемещаться из своих мест из-за вооруженных конфликтов и насилия, достигло в мире 48 млн, что является наивысшим показателем, когда-либо регистрированным, - отметила спецдокладчик. - В условиях усложняющегося характера вооруженных конфликтов и повсеместного насилия становится все труднее обеспечивать соблюдение международного гуманитарного права и прав человека".

По словам Хименес-Дамари, конфликтные ситуации и насилие в мире также могут усугубляться стихийными бедствиями, приводящими к перемещению населения и, начиная с 2020 года, пандемией.

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