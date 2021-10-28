Афганский фронт сопротивления зарегистрировался в США для ведения лоббистской деятельности

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Фронт национального сопротивления (ФНС), который противостоит захватившему власть в Афганистане радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ), зарегистрировал в США свое представительство в качестве иностранного агента, который будет заниматься лоббистской деятельностью и убеждать американских политиков оказать поддержку афганской оппозиции. Об этом сообщает в среду информационный портал Axios со ссылкой на соответствующий регистрационный документ.

В его тексте отмечается, что представительство будет "выступать за поддержку свободы и демократии в Афганистане за счет активных контактов с Конгрессом, администрацией и американским народом". В документе говорится, что движение сопротивления в Афганистане стремится "быть защитником американских инвестиций в Афганистан, которые были вложены за последние 20 лет, и силой, которая избавит страну от нетерпимости и терроризма".

"Аксиос" напомнил в связи с этим, что сенатор-республиканец Линдси Грэм и член Палаты представителей Конгресса США от той же партии Майк Уолтц ранее призывали американского президента Джо Байдена признать в качестве представителей легитимного правительства Афганистана лидера ФНС Ахмада Масуда и бывшего вице-президента Амруллу Салеха. Как отмечает портал, администрация Байдена не продемонстрировала никаких свидетельств того, что она намерена это сделать. По мнению издания, регистрация представительства фронта в США свидетельствует о том, что афганская оппозиция стремится заручиться поддержкой ключевых официальных лиц в Вашингтоне. Как считает Axios, помощь США критически важна "для любого оставшегося военного сопротивления" талибам в Афганистане.