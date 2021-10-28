Forbes: бомбардировщики США B-1B Lancer ориентированы на уничтожение российского флота

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer могут быть использованы для уничтожения российского флота в Черном и Балтийском морях. С таким утверждением выступил во вторник журнал Forbes.

По его данным, B-1B Lancer в ближайшие годы будут использоваться для запугивания морских сил противников США. Этому способствует то, что в 2017 году эти бомбардировщики были адаптированы к тому, чтобы нести до 24 противокорабельных ракет большой дальности LRASM (Long-Range Anti-Ship Missile).

"Пара B-1 может выстрелить 48 ракетами LRASM по российскому Балтийскому флоту. Этого достаточно, чтобы потопить весь флот за раз и устранить большую угрозу кораблям США и союзников в регионе", - пишет Forbes.

По мнению издания, для удара по российскому флоту американским бомбардировщикам не обязательно будет нарушать государственные границы РФ. Характеристики LRASM, по данным Forbes, позволят "осуществлять удары с B-1 по российским кораблям в Черном море из воздушного пространства НАТО".

20 октября Минобороны РФ сообщило, что два российских истребителя Су-30 сопроводили два бомбардировщика B-1B и два самолета-заправщика KC-135 ВВС США над акваторией Черного моря. После разворота иностранных военных самолетов от госграницы РФ российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования. "Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - подчеркнули в Минобороны.