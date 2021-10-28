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СМИ: восемь человек погибли в столкновениях полиции с исламистами в Пакистане

По данным издания The News, среди погибших четыре сотрудника правоохранительных органов

ИСЛАМАБАД, 28 октября. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек погибли в среду в пакистанской провинции Пенджаб в столкновениях полиции с активистами запрещенной радикальной исламской организации "Техрик-и-Лаббайк Пакистан" (TLP). Как сообщает в четверг газета The News, среди погибших четыре сотрудника сил правопорядка.

Столкновения вспыхнули после попыток полицейских не допустить марша сторонников TLP в пакистанскую столицу с целью добиться освобождения из тюрьмы лидера организации Саада Хуссейна Ризви.

В среду правительство Пакистана сообщило, что будет рассматривать организацию в качестве воинствующей группировки.

27 октября активисты TPL возобновили антиправительственные выступления после отказа властей выполнить их требование о высылке из страны посла Франции. Около 8 тыс. исламистов начали свой марш из административного центра провинции Пенджаб города Лахора на Исламабад, который был отсрочен в конце прошлой недели на время переговоров с правительством.

Сторонники TLP требовали от властей освободить из тюрьмы лидера организации Ризви, выслать посла Франции и разорвать торговые связи с этой страной за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда в парижском издании Charlie Hebdo. На переговорах правительство Пакистана выразило готовность удовлетворить все требования TLP, но отказалось экстрадировать из страны посла Франции, поскольку такой шаг может нанести ущерб отношениям Исламабада с ЕС.

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