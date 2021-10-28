Представитель властей Синьцзяна опроверг сообщения о "разрушении минаретов" в регионе

ПЕКИН, 28 октября. /ТАСС/. Сообщения некоторых зарубежных средств массовой информации об изменении внешнего вида мечетей, "разрушении минаретов" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) не соответствуют действительности. Об этом заявил в четверг на брифинге в Пекине официальный представитель пресс-канцелярии правительства СУАР Илижан Анаит.

"Эти сообщения совершенно безосновательны", - заверил он. Синьцзян, продолжил Анаит, заботится об охране и реконструкции мечетей, поддерживая их непрерывное подновление, обеспечение высокой степени чистоты и порядка. Он подчеркнул, что все "обычные запросы" верующих находят у властей автономного района надлежащую поддержку.

"Что касается внешнего вида мечетей, то решения здесь принимаются самими религиозными кругами", власти в соответствии с политикой государства в области религии в эти вопросы не могут вмешиваться, уточнил представитель пресс-канцелярии правительства СУАР.