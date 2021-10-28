Bild: в ФРГ проходит спецоперация против членов мотоклуба "Ангелы ада"

БЕРЛИН, 28 октября. /ТАСС/. Порядка 130 сотрудников правоохранительных органов Германии участвуют в масштабной спецоперации в федеральных землях Берлин и Бранденбург против членов одного из крупнейших в мире мотоклубов "Ангелы ада" (Hells Angels), который имеет филиалы в разных странах. Об этом сообщила в четверг газета Bild.

По ее информации, речь идет о незаконном обороте наркотиков в крупных размерах. Помимо германской столицы, полиция проводит обыски в различных городах Бранденбурга, в частности в Потсдаме, Вердере, Штансдорфе, Гютерфельде и Саармунде. При этом указывается, что стражи порядка уже арестовали трех из четырех подозреваемых в Бранденбурге. В общей сложности, как пишет Bild, в распоряжении полиции имеется восемь ордеров на арест.

Правоохранительные органы некоторых государств считают клуб "Ангелы ада" "бандой мотоциклистов" и обвиняют его в торговле наркотиками, крадеными вещами, рэкете, насилии и убийствах. В свою очередь сами члены этой организации утверждают, что являются мирными энтузиастами мотоциклов, объединившимися для совместных мотопробегов, собраний и проведения общественных мероприятий.