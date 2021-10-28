Пекин выступил решительно против контактов между Тайбэем и Вашингтоном

ПЕКИН, 28 октября. /ТАСС/. Пекин выступает решительно против контактов в любой форме между Тайбэем и Вашингтоном и призывает США перестать вмешиваться во внутренние дела Китая. Об этом сообщил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя заявление главы тайваньской администрации о том, что на острове работают несколько американских инструкторов и что Тайвань сотрудничает с США с целью повышения своей обороноспособности.

"Мы выступаем решительно против любых форм официальных и военных контактов между США и Тайванем. Мы выступаем против вмешательства США во внутренние дела Китая", - сказал он на регулярном брифинге.