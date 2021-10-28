Саркисян: Армении были нужны свои беспилотники во время войны в Карабахе в 2020 году

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Армения отставала от Азербайджана в вопросе вооружений во время 44-дневной карабахской войны в 2020 году, стране были необходимы собственные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом заявил в опубликованном в четверг интервью изданию РБК армянский президент Армен Саркисян.

"В этой войне Армения была не впереди Азербайджана, а позади в смысле подготовленности и в военно-технологическом [плане]. Мы должны были иметь свои беспилотники, создать свои беспилотники. Азербайджан в основном использовал не свои беспилотники, а турецкие, разведывательные [БПЛА] из Израиля. Армении надо было подготовиться к такой войне - войне XXI века", - сказал он.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.