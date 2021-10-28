Суд на Украине разрешил заочное расследование в отношении экс-главы Приватбанка

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины разрешил Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) и Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) провести заочное (специальное) досудебное расследование в отношении бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета. Об этом сказано в сообщении агентства "Украинские новости".

В нем говорится, что соответствующее решение ВАКС принял в четверг "по ходатайству представителей САП и НАБУ".

Высший антикоррупционный суд Украины 2 июня принял решение о заочном аресте Дубилета. Он фигурирует в двух уголовных делах по фактам растраты денег банка перед его национализацией в конце 2016 года. По словам адвокатов экс-главы банка, у него гражданство Израиля, и он не может приехать на Украину из-за пандемии.

Правительство Украины в декабре 2016 года по предложению Нацбанка приняло решение о национализации Приватбанка - крупнейшей кредитной организации в стране. Банк перешел в госсобственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен (более $5,7 млрд). В феврале 2019 года Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск Игоря Коломойского и компании Triantal, владевших 41,6572% и 16,5748% акций Приватбанка соответственно, о признании недействительным договора купли-продажи кредитной организации. Сегодня Хозяйственный суд Киева закрыл производство по иску Дубилета о признании недействительными договоров купли-продажи акций кредитной организации.