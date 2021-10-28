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Армения готова начать процесс делимитации и демаркации границ

ЕРЕВАН, 28 октября. /ТАСС/. Армянское правительство готово начать процесс демаркации и делимитации границ, ждет положительных сигналов от азербайджанских властей. Об этом в четверг после заседании кабмина заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Мы готовы начать процесс делимитации и демаркации, готовы обсудить все предложения рабочей группы и ждем положительных сигналов от Азербайджана. Кажется, в сентябре в ООН они сделали такое заявление, но мы не продвигаемся вперед по данному вопросу", - отметил он.

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АзербайджанАрмения
Молния
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