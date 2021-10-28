Оппозиция на Украине заявила, что власти хотят забыть тех, кто освободил страну от нацизма

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) поздравила сограждан с Днем освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков и осудила желание властей страны "переписать историю и вычеркнуть из памяти украинского народа этот подвиг".

"В конце октября 1944 года украинская земля была полностью очищена от коричневых полчищ, несущих смерть и порабощение. Мы чтим подвиг героев, которые ценой своей жизни освобождали Украину, склоняем головы перед беспримерной храбростью и самоотверженностью людей, отстоявших наше право на мир и на жизнь. Низкий поклон вам, ветераны Великой Отечественной, спасшие украинский народ от уничтожения", - говорится в обращении, опубликованном в четверг на сайте партии.

В партии отметили, что нынешние власти страны стремятся забыт об это подвиге. "Мы осуждаем желание украинской власти и ее подручных национал-радикалов переписать историю и вычеркнуть из памяти украинского народа этот подвиг и страшную цену, которая была заплачена за победу над нацизмом. Украина всегда будет помнить о тех, кто пал на полях сражений, о миллионах, угнанных на принудительные работы и замученных нацистскими преступниками и их пособниками", - говорится в заявлении.

В ОПЗЖ назвали возмутительными и недопустимыми попытки реабилитации и прославления нацистских коллаборантов. "Не важно, в каком виде это происходит - факельных шествий, "парадов" в честь ССовских подразделений, безответственных заявлений официальных лиц о "чужой войне" или разрушения памятников в честь воинов-освободителей. Для украинского народа та война навсегда останется Великой Отечественной", - подчеркнули в партии, добавив, что ОПЗЖ борется против ксенофобии, радикализма, межнациональной розни и реабилитации нацизма, а также хранит верность героям-победителям.

День освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков отмечается 28 октября. Поздравления согражданам опубликовал экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в своем Twitter. "Этот подвиг всегда будет напоминать о храбрости и мужестве нашего народа. Помним и благодарим!" - написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский разместил в своем Telegram-канале фотоотчет о том, как возложил венок к Вечному огню в столичном Парке Славы, с подписью "77 лет назад нацистские оккупанты были изгнаны с украинской земли. Вечная память всем, кто отдал за нее жизнь!".