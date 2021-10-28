Лукашенко заявил, что Минск и Москва жестко ответят на милитаризацию вдоль западных границ

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва будут действовать жестко из-за милитаризации вдоль западных границ Белоруссии, у них есть что продвинуть ближе к границам, особенно у России. Об этом сообщило агентство БелТА.

"С нелегальной миграцией поляки на границе с Беларусью будут бороться с помощью танков Leopard. Наверное, вы удивитесь такому. Но как с танками бороться против мирных жителей, я не знаю. Просто ищут любой повод, чтобы продвинуть свои войска ближе к нашим границам. Читай - границам Союзного государства", - сказал Лукашенко в четверг на встрече с генеральным прокурором России Игорем Красновым.

По словам президента, власти все это видят. "Естественно, будем очень жестко на это реагировать. Мы еще подождем некоторое время, предупредим их. А потом у нас есть что продвинуть ближе к границам. У нас, а тем более у Российской Федерации. Здесь мы будем действовать жестко, не глядя ни на какую критику с их стороны", - подчеркнул он.

26 октября Лукашенко во время рабочей поездки в Лиду (Гродненская область) выразил обеспокоенность появлением на западной границе с республикой танков Leopard.

Ранее сообщалось, что польские власти планируют отправить 2,5 тыс. военнослужащих для помощи пограничникам в охране приграничной территории от нелегальных мигрантов. Польская сторона также отправляет на границу с Белоруссией в приграничный город Бяла-Подляска на танках Leopard подразделения 10-й бронекавалерийской бригады. Кроме того, американские танки Abrams и немецкие Leopard были задействованы в ходе учений в Литве близ границ Белоруссии .