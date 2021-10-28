Совбез Армении: миротворцы РФ могут остаться в Карабахе дольше оговоренного срока

ЕРЕВАН, 28 октября. /ТАСС/. Армянские власти придерживаются мнения, что период пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе может превысить пятилетний срок, предусмотренный трехсторонним заявлением лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года. Об этом заявил в четверг после заседания правительства секретарь Совбеза республики Армен Григорян.

"Армения на высоком и высшем уровне обсуждает этот вопрос с российскими коллегами. По нашему мнению, есть подход, что российские миротворческие силы останутся дольше [в Нагорном Карабахе]. Те инфраструктуры, которые создаются, дают основание предполагать, что российские миротворческие силы останутся дольше, чем предусмотрено", - сказал он.