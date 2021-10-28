Китай призвал США перестать расценивать его как воображаемого противника

ПЕКИН, 28 октября. /ТАСС/. Китай призвал США отказаться от менталитета холодной войны, объективно оценивать его развитие и перестать относиться к КНР как к воображаемому противнику. Об этом в четверг на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы призываем США перестать ссылаться на Китай по поводу и без повода, принимать Китай за воображаемого противника", - сказал дипломат, комментируя слова председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли о том, что якобы проведенные Китаем испытания гиперзвукового летательного аппарата вызывают обеспокоенность американской стороны.

"Мы призываем США отказаться от менталитета времен холодной войны и игр с нулевой суммой, объективно смотреть на национальную оборону Китая, совершать больше действий, способствующих взаимному доверию и сотрудничеству, а также содействующих миру, стабильности и развитию во всем мире", - указал Ван Вэньбинь.

16 октября британская газета Financial Times выступила с утверждением, что китайские военные провели два испытания гиперзвукового оружия минувшим летом. По данным издания, они состоялись 27 июля и 13 августа. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 18 октября, что в августе Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат. 21 октября Ван Вэньбинь, комментируя утверждение газеты о проведении двух испытаний, вновь заявил, что эта информация не соответствует действительности. По его словам, Китай испытывал космический корабль для проверки технологии повторного использования космического аппарата.

Генерал Милли признал позднее в интервью агентству Bloomberg, что якобы проведенные Китаем испытания гиперзвукового летательного аппарата произвели на руководство США почти то же впечатление, что и запуск Советским Союзом первого в мире искусственного спутника Земли. Президент США Джо Байден также говорил, что обеспокоен испытаниями Китаем гиперзвуковых ракет.